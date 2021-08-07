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Столкновение легковушки с грузовиком на обочине на Ставрополье унесло жизни трёх человек

, 13:33 Источник: РИА Новости

Столкновение легковушки с грузовиком на обочине на Ставрополье унесло жизни трёх человек
pixabay.com

В Буденновске Ставропольского края легковой автомобиль врезался в стоящий на обочине “Камаз”. Жертвами этой дорожной аварии стали три человека.

По данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло сегодня примерно в четыре часа утра. Согласно предварительной информации, водитель иномарки “Ниссан Фуга” в возрасте 19 лет не выбрала безопасную скорость движения, не смогла справиться с управлением и столкнулась с “Камазом”.

Погибшей оказалась водитель этой легковушки и двое пассажиров 25 лет. Тяжелые травмы выявили у 28-летнего пассажира. Его увезли в реанимацию. В настоящее время правоохранители выясняют детали случившейся трагедии.

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