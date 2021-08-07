Во время трансляции пожаров 15 молодых людей напали на греческих журналистов

На съемочную группу телеканала Греции OPEN TV было совершено нападение. Инцидент произошел в ходе прямого эфира из горящего района Фракомакедонос на севере Аттики.
Произошло это в ночь на седьмое августа. Там наблюдается очень сильный пожар. Начало нападения можно было увидеть в прямом эфире, однако вскоре прервалась связь.
Неизвестные напали и на корреспондента Элефтерию Спираки. По ее словам, речь шла о 15 молодых людях, которые в том числе разбили окна машины, похитили деньги и личные вещи оператора греческого телеканала.
Спираки подчеркнула, что рядом стояли четверо сотрудников полиции, которые стали свидетелями случившегося, но предпочли остаться в стороне. Инцидент закончился, когда на место прибыли пожарные.
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