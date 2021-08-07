Оперативный штаб Якутии сообщил о том, что верховой пожар дошёл до села Бясь-Кюель Горного района

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7 августа 2021, 08:19 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В связи с порывистым ветром огонь верхового пожара дошел до села Бясь-Кюель в центральной Якутии. По данным оперативного штаба региона, пламенем охватило хозяйственные постройки жителей.

Отмечается, что огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки, близ которых находится лес. Накануне из Бяс-Кюеля отселили тех, кто хотел покинуть территорию. Было принято решение о начале эвакуации селян.

На месте с огнем борются 8 пожарных машин и водовозная техника. По словам главы района Никиты Андреева, людей, проживающих в населенном пункте, призвали направиться в сторону школы для эвакуации.

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