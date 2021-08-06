В Красноярске на припаркованные автомобили рухнула подпорная стена

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6 августа 2021, 19:17

Фото: кадр из видео

В красноярском микрорайоне Солнечный после дождя рядом с многоквартирным домом обрушилась подпорная стена. Под завалами оказались сразу несколько автомобилей.



Стало известно, что после обрушения подпорной стены глава Красноярска Сергей Ерёмин ввел на территории Солнечного режим «чрезвычайной ситуации».



«Людей под завалом нет. В превентивных целях производится эвакуация жильцов дома», — рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС России.

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