CКР опубликовал видео с места побега пятерых заключённых из ИВС в подмосковной Истре

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6 августа 2021, 17:09

фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с места побега пятерых заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. На видео запечатлено, как сотрудник изолятора осматривает помещения, камеру. Показаны спальные места заключенных, стол, сумки с их вещами.

В ночь на пятницу из ИВС в Подмосковье сбежали пятеро заключенных, в том числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и похищении столичного адвоката Алексея Завгороднего.

Предположительно, для выхода из изолятора они открутили замки дверей гаечным ключом.

Оружия у совершивших побег нет. По данным источника ТАСС, сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и в соседних регионах.

В Московской области возбуждены два уголовных дела: по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега арестантов.

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