Эксперты из Белоруссии сообщили, что гражданин Ирака скончался на границе с Литвой из-за шока от потери крови
5 августа 2021, 22:53
Иракский гражданин скончался на белорусско-литовской границе из-за шока от потери крови. К такому выводу пришли специалисты из Белоруссии.
В Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье отмечается, что на теле мужчины из Ирака выявили большое количество травм, которые появились из-за воздействия твердых тупых предметов. По словам главного судмедэксперта, речь может идти о спецсредствах в виде дубинок.
Ранее от Антона Бычковского, официального представителя белорусского Госпогранкомитета, поступила информация о том, что на границе с Литвой обнаружили мигранта, состояние которого было очень тяжелым. Спустя некоторое время он умер. В Белоруссии по данному факту возбудили уголовное дело.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.