Эксперты из Белоруссии сообщили, что гражданин Ирака скончался на границе с Литвой из-за шока от потери крови

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5 августа 2021, 22:53

pixabay.com

Иракский гражданин скончался на белорусско-литовской границе из-за шока от потери крови. К такому выводу пришли специалисты из Белоруссии.

В Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье отмечается, что на теле мужчины из Ирака выявили большое количество травм, которые появились из-за воздействия твердых тупых предметов. По словам главного судмедэксперта, речь может идти о спецсредствах в виде дубинок.

Ранее от Антона Бычковского, официального представителя белорусского Госпогранкомитета, поступила информация о том, что на границе с Литвой обнаружили мигранта, состояние которого было очень тяжелым. Спустя некоторое время он умер. В Белоруссии по данному факту возбудили уголовное дело.

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