Пожар в частном доме в Пензенской области унёс жизнь годовалого мальчика
5 августа 2021, 19:52
При пожаре в одном из частных домов по улице Калинина в поселке Лунино Пензенской области погиб мальчик.
По информации Следственного комитета РФ, ребенку был всего год. По данному факту возбудили уголовное дело.
Отмечается, что трагедия произошла в вечернее время накануне, 4 августа. Дом успели покинуть женщина и ее трое малолетних внуков. Пожарные ликвидировали пожар, после чего нашли в комнате тело годовалого мальчика.
На сайте СК РФ также сообщается, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер из-за отравления окисью углерода.
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