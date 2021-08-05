Пожар в частном доме в Пензенской области унёс жизнь годовалого мальчика

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5 августа 2021, 19:52

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

При пожаре в одном из частных домов по улице Калинина в поселке Лунино Пензенской области погиб мальчик.

По информации Следственного комитета РФ, ребенку был всего год. По данному факту возбудили уголовное дело.

Отмечается, что трагедия произошла в вечернее время накануне, 4 августа. Дом успели покинуть женщина и ее трое малолетних внуков. Пожарные ликвидировали пожар, после чего нашли в комнате тело годовалого мальчика.

На сайте СК РФ также сообщается, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер из-за отравления окисью углерода.

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