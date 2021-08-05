В Екатеринбурге в больницу доставили пострадавшего при пожаре мужчину, самостоятельно эвакуировались 80 человек

В административном центре Свердловской области при пожаре в пятиэтажном доме пострадал мужчина. Этой информацией поделились сегодня, 5 июля, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что пострадавшего доставили в лечебное учреждение. Пожарных проинформировали о произошедшем в здании по ул. Стахановская в 17:37 по местному времени. Там произошел пожар в одной из квартир.
Огнеборцы прибыли на место в 17:45. Спустя 13 минут им удалось локализовать пожар. Сообщается, что огонь распространился по площади 46 м2. До прибытия пожарных 80 граждан эвакуировались без помощи специалистов, включая 15 несовершеннолетних.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.