В Екатеринбурге в больницу доставили пострадавшего при пожаре мужчину, самостоятельно эвакуировались 80 человек

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5 августа 2021, 17:39 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В административном центре Свердловской области при пожаре в пятиэтажном доме пострадал мужчина. Этой информацией поделились сегодня, 5 июля, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что пострадавшего доставили в лечебное учреждение. Пожарных проинформировали о произошедшем в здании по ул. Стахановская в 17:37 по местному времени. Там произошел пожар в одной из квартир.

Огнеборцы прибыли на место в 17:45. Спустя 13 минут им удалось локализовать пожар. Сообщается, что огонь распространился по площади 46 м2. До прибытия пожарных 80 граждан эвакуировались без помощи специалистов, включая 15 несовершеннолетних.

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