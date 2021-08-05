В Таджикистане при крушении спасательного вертолёта местной пограничной службы, летевшего к россиянам, погиб пилот

В горах Таджикистана разбился направлявшийся к российским путешественникам спасательный вертолет таджикской пограничной службы. При крушении погиб пилот.
По информации туроператоров страны, в ходе произошедшего ранения получили 4 человека. Отмечается, что винтокрылая машина летела за 7 туристами из российской столицы. Они в свою очередь перестали выходить на связь при восхождении на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района.
На поиски россиян в утренние часы накануне, четвертого августа, отправили вертолет. В настоящее время спасатели направляются к месту происшествия для оказания помощи пострадавшим.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.