В Таджикистане при крушении спасательного вертолёта местной пограничной службы, летевшего к россиянам, погиб пилот

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5 августа 2021, 15:40 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В горах Таджикистана разбился направлявшийся к российским путешественникам спасательный вертолет таджикской пограничной службы. При крушении погиб пилот.

По информации туроператоров страны, в ходе произошедшего ранения получили 4 человека. Отмечается, что винтокрылая машина летела за 7 туристами из российской столицы. Они в свою очередь перестали выходить на связь при восхождении на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района.

На поиски россиян в утренние часы накануне, четвертого августа, отправили вертолет. В настоящее время спасатели направляются к месту происшествия для оказания помощи пострадавшим.

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