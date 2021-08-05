Из Челябинска в Москву не смог вылететь Суперджет

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5 августа 2021, 10:12 Анна Семенова

Самолеты иногда совершают аварийные посадки. К счастью, все обошлось. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Пилот принял решение вернуться после взлета из-за технических проблем.

Продолжаются неприятности у пассажиров авиакомпании «Россия». Пару дней назад южноуральцы прождали вылет в столицу более трех часов. Перевозчик объяснил временные трудности нехваткой бортпроводников и ситуацией с коронавирусом.

Сегодня, 5 августа, компания должна была совершить очередной рейс из Челябинска в Москву. Самолет Sukhoi Superjet, на борту которого было 83 пассажира, взлетел, но вскоре вернулся. В транспортной прокуратуре сообщают, что пилот принял такое решение из-за технических неполадок. Приборы показали проблемы с давлением в топливной системе.

В половине шестого утра посадка была выполнена успешно, никто не пострадал. Пассажиров доставили в Москву на борту «Аэрофлота» спустя шесть часов.

К слову, в декабре 2019 года из Челябинска в Москву так же не смог вылететь «Суперджет» компании «Аэрофлот». Пилоты дважды пытались запустить двигатель, но безуспешно. Тогда в салоне находилось 79 пассажиров. Все они улетели другим рейсом.

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