Погибший в Москве оказался «внебрачным сыном» Леонида Утесова

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4 августа 2021, 22:10 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В стрелковом клубе произошел трагичный инцидент: один из посетителей покончил с собой. Погиб Игорь Пашинин, который долгие годы пытался доказать свое родство с Леонидом Утесовым.

Игорь Пашинин пришел в стрелковый клуб днем 4 августа. Сначала 56-летний мужчина вел себя вполне обычно, а потом внезапно покончил с собой. Что стало причиной его решения пока неизвестно. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

На всю страну Пашинин прославился в 2014 году, когда ходил на телевизионные передачи и доказывал, что он сын советского эстрадного артиста Леонида Утесова.

По словам Игоря, в возрасте 70 лет легендарный исполнитель завел роман с его матерью, которой на тот момент было всего 24 года. Якобы от этой связи Пашинин и появился на свет.

Предполагаемый сын Леонида даже сменил фамилию и несколько раз пытался доказать родство с музыкантом с помощью теста ДНК. Однако в эфире программы «Прямой эфир» на «России 1» его слова поставили под сомнение. Выяснилось, что настоящим отцом Игоря является Анатолий Пашинин, мужчина, который его вырастил.

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