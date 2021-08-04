В Абхазии нашли заблудившуюся в горах туристку из России

В среду, 4 августа, стало известно, что абхазские спасатели нашли российскую туристку, которая заблудилась в окрестностях горы в Новом Афоне. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МЧС республики.
Поиски заблудившейся в лесополосе туристки из России вели сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части по городу Новый Афон.
Уточняется, что найденную россиянку спасатели вывели на тропу и вместе с ней спустились до Новоафонского монастыря. Известно, что на пути к городу поисковикам встретилась семья российских туристов, которая также планировала подняться в гору. Спасателям удалось убедить людей вернуться в город.
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