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В Абхазии нашли заблудившуюся в горах туристку из России

, 20:33 Источник: РИА "Новости"

В Абхазии нашли заблудившуюся в горах туристку из России
Новый Афон, Viktor Pogontsev/Russian Look

В среду, 4 августа, стало известно, что абхазские спасатели нашли российскую туристку, которая заблудилась в окрестностях горы в Новом Афоне. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МЧС республики.

Поиски заблудившейся в лесополосе туристки из России вели сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части по городу Новый Афон.

Уточняется, что найденную россиянку спасатели вывели на тропу и вместе с ней спустились до Новоафонского монастыря. Известно, что на пути к городу поисковикам встретилась семья российских туристов, которая также планировала подняться в гору. Спасателям удалось убедить людей вернуться в город.

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