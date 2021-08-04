В Челябинской области бабушка увезла с улицы электросамокат

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4 августа 2021, 14:12 Анна Семенова

Стоящий без присмотра транспорт прельщает многих...Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

При допросе пожилая женщина объяснила свой поступок тем, что думала , будто транспорт сломан.

Электросамокатами на улицах уже никого не удивишь. Но с ними продолжают случаться разные истории. Некоторые трагические, когда от наезда страдают пешеходы. Некоторые забавные. Как, например, в Магнитогорске. Увидев на дороге лежащий транспорт, 62-летняя женщина решила отвезти его домой. Чего он тут валяется никому не нужный, а у нее внуки!

Бабушка укатила электросамокат домой, не догадываясь, что путь его все это время отслеживал специальный датчик. Поэтому когда домой к гражданке нагрянули оперативники, она очень удивилась и испугалась. Свой поступок она объяснила тем, что решила, будто электротранспорт сломан. Целью ее было починить находку и отдать родственникам.

С женщиной провели беседу. Однако уголовное дело все же возбудили. Стоимость «находки» составила 80 тысяч рублей и действия пенсионерки расцениваются как кража.

Еще один 25-летний магнитогорец 29 июля был пойман за тем же деянием. С улицы он укатил самокат стоимостью 31 тысяча рублей. Ранее судимый мужчина действовал быстро и четко: он хотел продать свою добычу и скрутил датчик с самоката. Однако он не знал, что своими действиями приведет электротранспорт в негодность. Злоумышленника быстро поймали, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

А буквально вчера в Оренбурге нетрезвый воришка с электросамокатом под мышкой выдал сам себя. После кражи он сел в автобус, где стал скандалить и бить окна. Приехавшая полиция составила протоколы не только за дебош, но и за кражу. При этом хозяин самоката даже не знал о его пропаже, ему сообщили об этом оперативники.

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