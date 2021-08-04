В Челябинской области пьяная водительница везла 9-месячного ребенка

Оказалось, что это не первое ее задержание в нетрезвом виде за рулем.
«Десятка» ехала ночью по трассе Аргаяш-Кулуево-Марксист. Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. За рулем сидела женщина, чье поведение показалось инспекторам странным. Налицо были признаки опьянения. Ситуация осложнялась еще и тем, что в салоне находился также младенец.
Малыша, которому оказалось всего 9 месяцев, вместе с непутевой мамашей отвезли в медучреждение. Однако проходить освидетельствование женщина отказалась. Не подписала она и отказ от прохождения процедуры. Так водительница получила два протокола. Третий ей выписали за неисполнение обязанностей по воспитанию малыша. К делу подключились специалисты отдела по делам несовершеннолетних.
В ходе разбирательства оказалось, что данная гражданка совсем недавно, месяц назад, была поймана пьяной за рулем. Суд лишил ее водительских прав на год и 8 месяцев. Но постановление не вступило в законную силу, так как водительница подала апелляцию…
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