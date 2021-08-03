В Челябинской области подросток проломил череп мужчине, сделавшему ему замечание

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3 августа 2021, 17:45 Анна Семенова

За замечание мужчина лишился здоровья. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В Миассе шумная компания не давала людям спать.

Инцидент произошел в городе Миасс Челябинской области. Шумная толпа подростков весело проводила время во дворе. Жители дома никак не могли уснуть из-за музыки и громкого смеха. Один из жильцов вышел на улицу, чтобы вразумить молодых людей. Однако на замечание разгоряченные юнцы отреагировали агрессивно. 16-летний представитель молодежи набросился на мужчину с кулаками. В итоге последний попал на больничную койку, у него диагностировали перелом лобной кости черепа и черепно-мозговую травму.

Теперь, после проверки следствия, молодой человек ответит по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Кстати, в июне житель района «Академ» в Челябинске сам был наказан за то, что в грубой форме потребовал соблюдать закон о тишине. Рано утром несколько девушек перебудили всю округу, громко слушая музыку во дворе. Мужчина не выдержал, схватил ремень, выбежал на улицу и отлупил нерадивых девчонок. Они заявили на него в полицию, где были составлены протоколы по статье «Побои». Правда и пострадавших заставят заплатить штрафы за нарушение спокойствия.

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