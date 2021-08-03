В Берлине ранения получили более 60 полицейских во время протестов несогласных с COVID-ограничениями

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3 августа 2021, 12:29 Источник: РИА Новости

Tim Oelbermann via www.imago-ima/Global Look Press

В столице Германии были ранены свыше 60 сотрудников полиции во время протестных акций жителей. Ряд граждан выступали против COVID-ограничений.

По информации пресс-службы полиции Берлина, протесты наблюдались в воскресенье. Правоохранители проводят более 500 расследований по факту нарушений. Отмечается, что среди пострадавших полицейских есть тяжело раненые.

В берлинской полиции подчеркнули, что правоохранители своевременно блокировали большие группы протестующих. Сообщается, что участники акций совершали нападения на прохожих и стражей порядка. В результате задержанными или ограниченными в передвижении оказались около 1000 человек.

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