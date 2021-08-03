Климатолог Чернокульский связал возникновение смерча в Тверской области с холодным фронтом

На территории Тверской области смерч возник в связи с холодным фронтом. Этой информацией поделился Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН.
Отметим, что ранее жертвами смерча в этом регионе стали три человека, включая одного ребенка. В Андреаполе в дневные часы при грозе скорость ветра составляла 25 м/с. В результате у 65 жилых домов пострадала кровля, повалило свыше 90 деревьев.
Чернокульский сообщил о прохождении холодного фронта, который затронул также Белоруссию. “Было видно формирование конвективных кластеров на холодном фронте”,- сказал специалист.
По словам климатолога, речь идет, судя по всему, о вспышке смерчей. Он заключил, что скорость ветра достигала 50-70 м/с.
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