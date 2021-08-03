В Санкт-Петербурге пострадали два человека в ходе драки со стрельбой между пешеходами и водителем иномарки

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3 августа 2021, 10:21 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Санкт-Петербурге 1 августа произошла драка между водителем и пешеходами. В результате двоих доставили в лечебное учреждение. Данная информация поступила от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент со стрельбой произошел рядом с домом 12 по ул. Севастьянова. Между водителем иномарки BMW и пешеходами разгорелся конфликт, переросший в драку. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Задержанным оказался житель Оренбуржья в возрасте 21 года. Он находился за рулем BMW. По словам молодого человека, в драке он задействовал доску из дерева, а один из пешеходов стрелял в воздух. Предположительно, речь идет о травматическом пистолете.

В медицинское учреждение пришлось доставить 40-летнего мужчину и женщину 27 лет. У них выявили телесные повреждения. По данному факту возбудили уголовное дело.

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