Аргументы Недели Происшествия 13+

В украинской столице обнаружили тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине" Шишова в парке

, 09:37 Источник: РИА Новости

В украинской столице обнаружили тело пропавшего главы
Olena Khudiakova/Global Look Press

В парке Киева обнаружили труп главы “Белорусского дома на Украине” Виталия Шишова. Данная информация поступила сегодня, 3 августа, от пресс-службы столичного управления Национальной полиции Украины.

Ранее Шишов пропал в украинской столице. О его пропаже стало известно накануне от сообщества взаимопомощи белорусов. Сегодня его тело нашли недалеко от места его проживания.

Там же находились его личные вещи, мобильный телефон. Правоохранители приступили к уголовному производству по статье “умышленное убийство”. В полиции сообщили о вероятной маскировке преступником своих действий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

National Interest: Россия «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2»

National Interest: Россия «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2»

Российская Федерация «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Происшествия