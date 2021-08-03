В украинской столице обнаружили тело пропавшего главы

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3 августа 2021, 09:37 Источник: РИА Новости

Olena Khudiakova/Global Look Press

В парке Киева обнаружили труп главы “Белорусского дома на Украине” Виталия Шишова. Данная информация поступила сегодня, 3 августа, от пресс-службы столичного управления Национальной полиции Украины.

Ранее Шишов пропал в украинской столице. О его пропаже стало известно накануне от сообщества взаимопомощи белорусов. Сегодня его тело нашли недалеко от места его проживания.

Там же находились его личные вещи, мобильный телефон. Правоохранители приступили к уголовному производству по статье “умышленное убийство”. В полиции сообщили о вероятной маскировке преступником своих действий.

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