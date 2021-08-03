Проводники и пассажир-врач приняли роды у жительницы Сахалина в поезде дальнего следования Ноглики - Южно-Сахалинск

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3 августа 2021, 09:15 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В поезде дальнего следования у женщины, проживающей на Сахалине, на свет появился малыш. Этой информацией поделились в пресс-службе Дальневосточной железной дороги сегодня, 3 августа.

Отмечается, что роды у нее начались во вторник в поезде дальнего следования Ноглики - Южно-Сахалинск. Сын родился благодаря помощи поездной бригады. По данным ДВЖД, первой рядом с жительницей Сахалина оказалась проводница Евгения Суязова.

Роды принимал акушер-гинеколог из числа пассажиров. Молодую маму с малышом увезли на скорой помощи в областной центр от станции села Советское Долинского района. Сообщается, что самочувствие женщины и ее ребенка хорошее.

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