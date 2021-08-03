Жительница Приморья получила тепловой удар на даче из-за аномальной жары и скончалась

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3 августа 2021, 07:49 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Артеме Приморского края умерла местная жительница после получения теплового удара из-за сильной жары. Этой информацией поделились в Минздраве региона.

Отмечается, что произошло это, когда женщина находилась на даче. Она получила тепловой удар и потеряла сознание. После прихода в себя родственники приняли решение доставить ее в травмпункт.

Там женщина вновь потеряла сознание, и медикам пришлось проводить реанимационные действия. К сожалению, спасти ее не удалось. В краевом Минздраве призвали граждан сразу вызывать скорую помощь, если вдруг человек оказался в подобной ситуации. Пенсионерам рекомендовали не находиться на солнце днем в жаркую погоду.

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