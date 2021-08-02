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В Генконсульстве РФ в Анталье подтвердили, что в ДТП с автобусом погибли три россиянина
2 августа 2021, 20:16
Источник:
ТАСС
Генконсульство РФ в Анталье в понедельник подтвердило, что в перевернувшемся по пути в аэропорт автобусе находились российские граждане. В результате ДТП, которое произошло в районе Манавгата в 18 часов, погибли три россиянина. По уточненным данным РИА Новости со ссылкой на "Интурист", погибли четыре человека.
Пострадали пять человек. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Всего в автобусе находилось 22 туриста из РФ.
Сотрудник генконсульства России выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство перевернулось.
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