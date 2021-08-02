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В Генконсульстве РФ в Анталье подтвердили, что в ДТП с автобусом погибли три россиянина

, 20:16 Источник: ТАСС

Генконсульство РФ в Анталье в понедельник подтвердило, что в перевернувшемся по пути в аэропорт автобусе находились российские граждане. В результате ДТП, которое произошло в районе Манавгата в 18 часов, погибли три россиянина. По уточненным данным РИА Новости со ссылкой на "Интурист", погибли четыре человека.

Пострадали пять человек. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Всего в автобусе находилось 22 туриста из РФ.

Сотрудник генконсульства России выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство перевернулось.

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Компания-туроператор сообщила, что в ДТП в Турции погибли туристы из Самарской области

В понедельник вечером поступают подробности о ДТП в Турции, в результате которого погибли четверо россиян. Представители компании "Интурист" сообщили, что автобус перевозил в аэропорт Антальи из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них - девять детей.

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