В Турции по пути в аэропорт Антальи в ДТП попал автобус с туристами-россиянами, есть погибшие

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 августа 2021, 19:44 Источник: РИА Новости, ТАСС

В Турции автобус с туристами перевернулся на трассе по пути в аэропорт Антальи. По предварительным данным, в автобусе находились россияне, в результате ДТП погибли три человека. Пострадали 16 человек.

Газета Milliyet в понедельник написала, что авария с участием автобуса произошла в районе Сиде. Автобус вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным пока причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы,- передает РИА Новости.

Телеканал TRT сообщил о ДТП, но национальность туристов корреспонденты не уточнили,- передает ТАСС.

В новости телеканала говорится о трех жертвах, пострадали пять человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости