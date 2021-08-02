Аргументы Недели Происшествия 13+

В Турции по пути в аэропорт Антальи в ДТП попал автобус с туристами-россиянами, есть погибшие

, 19:44 Источник: РИА Новости, ТАСС

В Турции автобус с туристами перевернулся на трассе по пути в аэропорт Антальи. По предварительным данным, в автобусе находились россияне, в результате ДТП погибли три человека. Пострадали 16 человек.

Газета Milliyet в понедельник написала, что авария с участием автобуса произошла в районе Сиде. Автобус вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным пока причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы,- передает РИА Новости.

Телеканал TRT сообщил о ДТП, но национальность туристов корреспонденты не уточнили,- передает ТАСС.
В новости телеканала говорится о трех жертвах, пострадали пять человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Компания-туроператор сообщила, что в ДТП в Турции погибли туристы из Самарской области

Компания-туроператор сообщила, что в ДТП в Турции погибли туристы из Самарской области

В понедельник вечером поступают подробности о ДТП в Турции, в результате которого погибли четверо россиян. Представители компании "Интурист" сообщили, что автобус перевозил в аэропорт Антальи из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них - девять детей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Происшествия