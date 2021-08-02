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В Турции по пути в аэропорт Антальи в ДТП попал автобус с туристами-россиянами, есть погибшие
2 августа 2021, 19:44
Источник:
РИА Новости, ТАСС
В Турции автобус с туристами перевернулся на трассе по пути в аэропорт Антальи. По предварительным данным, в автобусе находились россияне, в результате ДТП погибли три человека. Пострадали 16 человек.
Газета Milliyet в понедельник написала, что авария с участием автобуса произошла в районе Сиде. Автобус вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным пока причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы,- передает РИА Новости.
Телеканал TRT сообщил о ДТП, но национальность туристов корреспонденты не уточнили,- передает ТАСС.
В новости телеканала говорится о трех жертвах, пострадали пять человек.
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