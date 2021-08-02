Аргументы Недели Происшествия 13+

В Польше в ночь на 2 августа подожгли пункт вакцинации от COVID-19

, 13:51 Источник: РИА Новости

В Польше в ночь на 2 августа подожгли пункт вакцинации от COVID-19
pixabay.com

В Замосце Люблинского воеводства Польши неизвестные подожгли пункт вакцинации от COVID-19. В местной полиции сообщили, что к расследованию произошедшего привлекут специальную оперативно-следственную группу.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 августа, пострадавших нет. Злоумышленники подожгли мобильный прививочный пункт и санитарно-эпидемиологическую станцию.

Польский премьер-министр Моравецкий заявил, что причастные к поджогу столкнутся с серьезным наказанием. Он отметил, что в стране нельзя допустить четвертую волну пандемии. “Прививки – это заслон перед COVID-19, перед четвертой волной. Они идут сегодня медленнее, а инфраструктура необходима для того, чтобы люди были заинтересованы программой вакцинации”, - добавил премьер-министр.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью