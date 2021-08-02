В Польше в ночь на 2 августа подожгли пункт вакцинации от COVID-19

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2 августа 2021, 13:51 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Замосце Люблинского воеводства Польши неизвестные подожгли пункт вакцинации от COVID-19. В местной полиции сообщили, что к расследованию произошедшего привлекут специальную оперативно-следственную группу.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 августа, пострадавших нет. Злоумышленники подожгли мобильный прививочный пункт и санитарно-эпидемиологическую станцию.

Польский премьер-министр Моравецкий заявил, что причастные к поджогу столкнутся с серьезным наказанием. Он отметил, что в стране нельзя допустить четвертую волну пандемии. “Прививки – это заслон перед COVID-19, перед четвертой волной. Они идут сегодня медленнее, а инфраструктура необходима для того, чтобы люди были заинтересованы программой вакцинации”, - добавил премьер-министр.

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