В Польше в ночь на 2 августа подожгли пункт вакцинации от COVID-19

В Замосце Люблинского воеводства Польши неизвестные подожгли пункт вакцинации от COVID-19. В местной полиции сообщили, что к расследованию произошедшего привлекут специальную оперативно-следственную группу.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 августа, пострадавших нет. Злоумышленники подожгли мобильный прививочный пункт и санитарно-эпидемиологическую станцию.
Польский премьер-министр Моравецкий заявил, что причастные к поджогу столкнутся с серьезным наказанием. Он отметил, что в стране нельзя допустить четвертую волну пандемии. “Прививки – это заслон перед COVID-19, перед четвертой волной. Они идут сегодня медленнее, а инфраструктура необходима для того, чтобы люди были заинтересованы программой вакцинации”, - добавил премьер-министр.
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