В Челябинской области иностранец пойдет под суд за подделку справки о ковиде

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2 августа 2021, 12:11 Анна Семенова

За подделку документов или результатов анализов можно получить реальный срок. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Мужчина может лишиться свободы на полгода

Любой обман рано или поздно раскрывается. При этом многие продолжают искать обходные пути в вопросе вакцинации от коронавируса и предоставлении необходимых справок.

Несколько человек в стране уже поплатились за свои аферы с подделкой QR-кодов, вылитую в раковину вакцину и прочие махинации. Однако чужой пример учит далеко не всех.

Так в Магнитогорске Челябинской области уголовное дело завели в отношении иностранца, который принес в миграционную службу подделанную справку об отсутствии заболевания ковидом. На самом деле никакого теста и анализов приезжий, мечтающий о виде на жительство, не сдавал.

Как сообщили в ГУ МВД региона, пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до полугода ареста. Сейчас оперативники ищут поставщика липовых документов.

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