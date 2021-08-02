В Челябинской области иностранец пойдет под суд за подделку справки о ковиде
2 августа 2021, 12:11 Анна Семенова
Мужчина может лишиться свободы на полгода
Любой обман рано или поздно раскрывается. При этом многие продолжают искать обходные пути в вопросе вакцинации от коронавируса и предоставлении необходимых справок.
Несколько человек в стране уже поплатились за свои аферы с подделкой QR-кодов, вылитую в раковину вакцину и прочие махинации. Однако чужой пример учит далеко не всех.
Так в Магнитогорске Челябинской области уголовное дело завели в отношении иностранца, который принес в миграционную службу подделанную справку об отсутствии заболевания ковидом. На самом деле никакого теста и анализов приезжий, мечтающий о виде на жительство, не сдавал.
Как сообщили в ГУ МВД региона, пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до полугода ареста. Сейчас оперативники ищут поставщика липовых документов.
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