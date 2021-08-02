В Перми возбудили уголовное дело после стрельбы в посетителя кафе из травматического пистолета

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 августа 2021, 11:29 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В административном центре Пермского края посетитель кафе избил мужчину и стрелял в него из травматического пистолета. Данная информация поступила от пресс-службы регионального ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в заведении на улице Куйбышева. Между мужчинами 25 и 29 лет начался конфликт. В результате между ними завязалась драка.

25-летний мужчина связался по телефону со своим отцом, рассказав, что его избили. Тот в свою очередь прибыл в заведение после звонка с тремя друзьями, прихватив с собой травматический пистолет. Глава семейства выстрелил в 29-летнего мужчину несколько раз, а затем вместе с друзьями избил его.

Стражам порядка удалось обнаружить и задержать фигурантов. В момент задержания они находились в одном из местных баров. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение. По данному факту возбудили уголовное дело.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости