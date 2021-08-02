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В Перми возбудили уголовное дело после стрельбы в посетителя кафе из травматического пистолета

, 11:29 Источник: РИА Новости

В Перми возбудили уголовное дело после стрельбы в посетителя кафе из травматического пистолета
pixabay.com

В административном центре Пермского края посетитель кафе избил мужчину и стрелял в него из травматического пистолета. Данная информация поступила от пресс-службы регионального ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в заведении на улице Куйбышева. Между мужчинами 25 и 29 лет начался конфликт. В результате между ними завязалась драка.

25-летний мужчина связался по телефону со своим отцом, рассказав, что его избили. Тот в свою очередь прибыл в заведение после звонка с тремя друзьями, прихватив с собой травматический пистолет. Глава семейства выстрелил в 29-летнего мужчину несколько раз, а затем вместе с друзьями избил его.

Стражам порядка удалось обнаружить и задержать фигурантов. В момент задержания они находились в одном из местных баров. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение. По данному факту возбудили уголовное дело.

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