Столкновение иномарки с деревом в Белгородской области унесло жизни трёх человек

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2 августа 2021, 10:47 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Белгородской области машина врезалась в дерево. В результате погибли три человека.

По данным регионального УМВД, ДТП произошло сегодня, 2 августа, около четырех часов утра на 2-м км автодороги "Губкин – Троицкий – граница Курской области". Согласно предварительной информации, участником дорожной аварии стала иномарка BMW X5.

Ее водитель не смог справиться с управлением, и автомобиль съехал в кювет, после чего столкнулся с деревом. Погибшими оказались трое мужчин. Правоохранители выясняют детали смертельного дорожно-транспортного происшествия.

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