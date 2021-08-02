Столкновение иномарки с деревом в Белгородской области унесло жизни трёх человек

На территории Белгородской области машина врезалась в дерево. В результате погибли три человека.
По данным регионального УМВД, ДТП произошло сегодня, 2 августа, около четырех часов утра на 2-м км автодороги "Губкин – Троицкий – граница Курской области". Согласно предварительной информации, участником дорожной аварии стала иномарка BMW X5.
Ее водитель не смог справиться с управлением, и автомобиль съехал в кювет, после чего столкнулся с деревом. Погибшими оказались трое мужчин. Правоохранители выясняют детали смертельного дорожно-транспортного происшествия.
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