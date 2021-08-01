Машину нанизало на отбойник: в Челябинской области случилось жуткое ДТП

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 августа 2021, 16:55 Анна Семенова

Машину просто нанизало на отбойник. Фото: vk.com/regionpress

22-летний водитель погиб на месте

Об этом леденящем душу происшествии сообщает сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на портал газеты «Регион - Южный Урал».

Отбойник на трассе неподалеку от Троицкого района стал убийцей 22-летнего водителя. Парень на Хонде Цивик не справился с управлением и налетел на железное ограждение. Да так неудачно, что отбойник буквально прошил и автомобиль и его хозяина насквозь. Молодой человек скончался на месте.

Ехал он не один, его пассажирки 35 и 38 лет оказались в железном плену. Их спасли сотрудники МЧС. Они же достали из салона тело водителя.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следственные органы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости