Машину нанизало на отбойник: в Челябинской области случилось жуткое ДТП
1 августа 2021, 16:55 Анна Семенова
22-летний водитель погиб на месте
Об этом леденящем душу происшествии сообщает сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на портал газеты «Регион - Южный Урал».
Отбойник на трассе неподалеку от Троицкого района стал убийцей 22-летнего водителя. Парень на Хонде Цивик не справился с управлением и налетел на железное ограждение. Да так неудачно, что отбойник буквально прошил и автомобиль и его хозяина насквозь. Молодой человек скончался на месте.
Ехал он не один, его пассажирки 35 и 38 лет оказались в железном плену. Их спасли сотрудники МЧС. Они же достали из салона тело водителя.
Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следственные органы.
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