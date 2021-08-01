Грузовик и электричка столкнулись под Анапой, пострадал водитель машины

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1 августа 2021, 15:37

фото: pixabay.com

В Краснодарском крае в воскресенье произошла авария с участием автомобиля-бензовоза «Нефаз» и электрички под Анапой. По данным регионального Управления МВД РФ, на улице Красной в посёлке Виноградном 29-летний водитель бензовоза проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электричкой, следующей по маршруту Керчь - Анапа.

В результате аварии водитель автомобиля пострадал. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Машинист электрички и пассажиры не пострадали.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вчера в Калужской области произошла авария с участием пассажирского поезда Адлер — Москва и грузовой машиной-цементовозом.

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