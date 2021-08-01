В Челябинской области браконьеры сбили на авто инспектора

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1 августа 2021, 09:10 Анна Семенова

Браконьеры бросили ружья и патроны. Фото: министерство экологии Челябинской области

Но это не помешало ему продолжать погоню за нарушителями

В выходные и праздники в национальных парках Челябинской области всегда очень много туристов. И не все посещают особо охраняемые природные территории для того, чтобы насладиться природой. Нередко сюда наведываются и нарушители порядка, и браконьеры.

В минэкологии увеличили количество рейдов. И не зря. Например, вчера, 31 июля, в Карагайском заказнике произошел вопиющий случай. Инспектор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», обходя вверенную ему территорию, обнаружил нескольких браконьеров с ружьями. Сотрудник попытался задержать нарушителей, но те бросились наутек. Побросав ружья и патроны и прыгнув в свой автомобиль, браконьеры попытались скрыться, их не остановило даже то, что они сбили инспектора.

Отважный инспектор, несмотря на травмы, продолжил преследование. Он запомнил номер и марку авто и сразу сообщил в ГИБДД и полицию все точные сведения. Скрыться браконьерам не удалось, очень скоро их поймали. Сейчас они под следствием.

В министерстве экологии напомнили, что незаконная охота в нацпарках – это уголовное преступление. Задержанным грозит наказание не только за браконьерство, но и за нападение на должностное лицо с причинением вреда здоровью.

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