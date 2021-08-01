В Нижнем Новгороде огнеборцы ликвидировали пожар в общежитии на улице Медицинской

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1 августа 2021, 07:44

pixabay.com

Огнеборцам удалось ликвидировать произошедший накануне, 31 июля, пожар в общежитии медицинского университета в административном центре Нижегородской области. Данная информация появилась на интернет-ресурсе регионального главка МЧС РФ.

Пожарных проинформировали о произошедшем вчера в 17:23. Пожар произошел в общежитии № 3 Приволжского медицинского университета, расположенного на улице Медицинской. В 18:13 сообщили о том, что ликвидировали открытое горение. Оно распространилось на площади 45 м2. Удалось эвакуировать 65 человек и спасти еще 25.

При этом огонь перекинулся на чердак. В итоге горели уже 1000 м2. О ликвидации открытого горения заявили в 21:23. Пострадавшими оказались 7 человек. Двоих из них пришлось доставить в лечебное учреждение. На сайте регионального главка МЧС РФ говорится, что пожар ликвидировали, с огнем боролись 25 единиц техники, 82 специалиста.

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