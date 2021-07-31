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По факту драки иностранцев в ТЦ в центре Москвы возбуждено уголовное дело

, 20:15 Источник: ТАСС

По факту драки иностранных граждан, произошедшей в пятницу, 31 июля, вечером, в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице в Москве, возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ "о хулиганстве с применением оружия".

Источник ТАСС сообщил о задержании порядка 50 человек. По предварительным данным, драка началась после того, как один из участников конфликта оскорбил другого, и за него заступились другие и напали толпой. Один из участников применил оружие.
Задержаны были доставлены в территориальный отдел полиции.

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