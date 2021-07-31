Скоропостижно умер Вадим Никулин - адвокат гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым

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31 июля 2021, 16:34 Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Скоропостижно умер Вадим Никулин - адвокат гражданской жены водителя-курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым. О внезапной смерти адвоката Вадима Никулина 29 июля сообщил его коллега Андрей Алешкин, который также участвовал в деле известно артиста, получившего широкий общественный резонанс.

О смерти Никулина Алешкин узнал от супруги коллеги. Вдова рассказала, что спать они ложились вместе, а проснулась она одна,- сообщается на сайте "КП".

Алешкин выразил соболезнования семье адвоката, поделился, что Вадим Никулин "был прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим своё дело, очень порядочным".

Также он отметил, что Никулин был большой поддержкой Ирине Стерховой - гражданской жене Сергея Захарова, погибшего в аварии в Москве.

Предварительная причина смерти адвоката - миокардит, поражение сердечной мышцы.

Никулин дважды пытался войти в дело Ефремова: в суде первой инстанции и на стадии апелляции.

Но суды не признали Стерхову потерпевшей, поскольку в дело вошла официальная жена погибшего Маргарита Захарова. Но Никулин боролся за интересы Стерховой.

В Рязани идёт судебный процесс. Стерхова подала иск о признании ее иждивенкой гражданского мужа, так как они прожили вместе более 20 лет, и семью содержал именно Захаров.

И она могла выиграть. В 2020 году стало известно о заявлении на развод официальной супруги за две недели до трагедии. В нем она указывала, что фактически рассталась с мужем ещё в 1994 году. Суд в Рязани должен был принять решение. Но как теперь сложится процесс без участия Никулина?

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