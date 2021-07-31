Авария с участием пассажирского поезда Адлер — Москва и грузовика произошла под Калугой

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 июля 2021, 15:44

фото: pixabay.com

Авария с участием пассажирского поезда Адлер — Москва и грузовой машины-цементовоза произошла в субботу под Калугой. Представители Московской железной дорогиа (МЖД) сообщили о столкновении поезда и грузовика в Ферзиковском районе.

В пресс-службе правительства Калужской области сообщили о гибели водителя грузовика.

В результате аварии машинист и помощник машиниста поезда не пострадали. К поездной бригаде за медицинской помощью с травмами, по предварительной информации, обратились два человека.

Проводится эвакуация пассажиров. В поезде находилось 465 человек, 120 из которых — дети.

В МЖД также сообщили, что в результате столкновения поезда и цементовоза произошел сход трех колесных пар локомотива. На место происшествия срочно направлены два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово.

По предварительным данным, водитель грузовика пытался переехать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости