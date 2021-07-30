При нападении «антиправительственных элементов» на миссию ООН в Афганистане погиб полицейский

В городе Афганистана Герат было совершено нападение на главный комплекс инфраструктуры ООН. Нападавшими оказались “антиправительственные элементы”.
По данным интернет-ресурса Миссии ООН по содействию Афганистану, в результате совершенного нападения погиб один полицейский. Произошедшее осудили в ООН на афганской территории. Отмечается, что ранения получили несколько офицеров.
При этом сообщается, что пострадавших среди сотрудников ООН нет. “Антиправительственные элементы” задействовали гранатометы и стрелковое оружие для обстрела входа на территорию комплекса. Миссия ООН заявила о необходимости найти стрелявших и привлечь их к ответственности, а также поблагодарила афганских сотрудников служб безопасности.
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