Экс-судью из Украины Чауса обнаружили под Винницей в одних трусах

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30 июля 2021, 17:31 Источник: РИА Новости

Oleksii Kovalovukrinform/Global Look Press

Николай Чаус, ранее являвшийся судьей на Украине, рассказал стражам порядка, что его похитили. Некоторое время назад он находился на молдавской территории, а теперь появился в селе в Винницкой области.

По информации одного из украинских изданий, в этом селе Чауса обнаружили в одних трусах. Он заявил о своем похищении. О том, что Чауса нашли, стало известно от старосты села Мазуровка.

Подтверждения информации об обнаружении судьи от регионального управления полиции пока не поступало. В отделе коммуникаций полиции Винницкой области подчеркнули, что у них отсутствует информация о том, что Чаус нашелся. Там добавили, что “не занимаются расследованием этого дела”.

Отметим, что пятого апреля от молдавского президента Майи Санду поступило заявление об исчезновении Чауса в стране. Спустя некоторое время и.о. министра внутренних дел Войку сообщил, что судью похитили граждане другой страны и доставили на украинскую территорию.

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