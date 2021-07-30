В результате возгорания в цехе «Комбината Каменского» под Ростовом семь человек с ожогами оказались в реанимации

В цехе предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области произошло возгорание. В результате в реанимацию пришлось доставить семь человек.
Инцидент случился накануне, 29 июля, примерно в восемь часов вечера. На место прибыли пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание. Семь человек получили ожоги.
В сообщении комбината сказано, что из-за произошедшего ЧП в атмосферу не были выброшены вредные вещества. По данному факту была организована проверка российским Минпромторгом.
Отметим, что этот комбинат - крупное химическое предприятие юга страны. На сайте компании отмечается, что комбинат занимается выпуском продукции гражданского назначения и “важнейшей химической продукции для решения задач государственной важности”.
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