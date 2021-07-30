Пожилой бельгиец избил сотрудницу авиакомпании в аэропорту Италии из-за перевеса багажа

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30 июля 2021, 16:45 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В аэропорту города Италии Болонья пожилой мужчина избил сотрудницу авиакомпании. Телесные повреждения нанес 77-летний турист из Бельгии.

По данным издания SudInfo, пенсионера взбесило то, что сотрудница обратилась к нему с требованием оплатить перевес ручной клади. Инцидент произошел при регистрации на рейс в Брюссель.

Между пожилым мужчиной и сотрудницей авиакомпании начался спор, и в какой-то момент он схватил ее за волосы, повалил на землю и нанес удар кулаком. Успокоить буйного туриста удалось остальным сотрудникам. При этом пострадавшая женщина подала заявление в полицию. Отмечается, что целый месяц ей предстоит провести на больничном.

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