В Крыму перевернулось прогулочное судно с десятью туристами

У берегов Крыма перевернулось прогулочное маломерное судно с десятью туристами. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 30 июля, в пресс-службе Крымского ЛУМВД России на транспорте.
Установлено, что судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии неподалеку от мыса Фиолент на юго-западе Крыма. Согласно последней информации, в ходе морской прогулки туристы увидели в воде медузу, вскочили и бросились на одну сторону плавсредства, чтобы ее рассмотреть. От внезапного изменения центра тяжести судно перевернулось.
На помощь людям пришли два проходивших рядом экскурсионных судна. Туристов вытащили из воды и доставили на берег. В результате случившегося никто не пострадал.
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