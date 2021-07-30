В Крыму перевернулось прогулочное судно с десятью туристами

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30 июля 2021, 10:23 Источник: РИА "Новости"

море в Крыму, pixabay.com

У берегов Крыма перевернулось прогулочное маломерное судно с десятью туристами. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 30 июля, в пресс-службе Крымского ЛУМВД России на транспорте.

Установлено, что судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии неподалеку от мыса Фиолент на юго-западе Крыма. Согласно последней информации, в ходе морской прогулки туристы увидели в воде медузу, вскочили и бросились на одну сторону плавсредства, чтобы ее рассмотреть. От внезапного изменения центра тяжести судно перевернулось.

На помощь людям пришли два проходивших рядом экскурсионных судна. Туристов вытащили из воды и доставили на берег. В результате случившегося никто не пострадал.

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