Вечером в четверг на МКАД загорелась машина

Вечером в минувший четверг, 29 июля, на Московской кольцевой автодороге перед развязкой на Рублевское шоссе загорелся автомобиль. Движение в результате случившегося было затруднено на три километра.
Установлено, что инцидент произошел на 61-м километре внешней стороны МКАД. Впоследствии в департаменте транспорта заявили, что движение, которое было затруднено после возгорания машины, удалось восстановить. Причины пожара не называются.
Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.
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