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Вечером в четверг на МКАД загорелась машина

, 08:26 Источник: Telegram

Вечером в четверг на МКАД загорелась машина
МКАД, Valery Lukyanov/Russian Look

Вечером в минувший четверг, 29 июля, на Московской кольцевой автодороге перед развязкой на Рублевское шоссе загорелся автомобиль. Движение в результате случившегося было затруднено на три километра.

Установлено, что инцидент произошел на 61-м километре внешней стороны МКАД. Впоследствии в департаменте транспорта заявили, что движение, которое было затруднено после возгорания машины, удалось восстановить. Причины пожара не называются.

Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

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