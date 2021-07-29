Разрыв снаряда в Афганистане унёс жизни пятерых человек

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29 июля 2021, 22:08 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В провинции Забуль на юге Афганистана произошел разрыв минометного снаряда. Его жертвами стали 5 мирных жителей, включая 2 женщин и 3 детей.

По данным местного телеканала Tolo News, который в своем материале ссылается на полицию, минометный снаряд попал в жилой дом в городе Калат. По словам врачей, ранеными оказались 14 граждан. Сейчас их состояние оценивается как критическое.

В полиции сообщили, что снаряд выпустили боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Отметим, что в последнее время талибам удалось взять под контроль обширные территории в сельских районах Афганистана. Кроме того, боевики устремились в сторону крупных городов.

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