Портал Actu Niger сообщил о гибели 18 мирных жителей в Нигере при нападении боевиков

На юго-западе Нигера вооруженные боевики совершили нападение на деревню Дейкуку в регионе Тиллабери. В результате погибшими оказались как минимум 18 мирных жителей.
По информации местного портала Actu Niger, еще четыре человека получили травмы. Отмечается, что нападение произошло в утренние часы накануне, 28 июля. Боевики были на мотоциклах.
Издание подчеркивает, что злоумышленники, предположительно, представляли группировку “Исламское государство в Великой Сахаре” (запрещенная в России террористическая организация). Нападавшие убивали мирных жителей, когда те трудились в поле.
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