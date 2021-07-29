Портал Actu Niger сообщил о гибели 18 мирных жителей в Нигере при нападении боевиков

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29 июля 2021, 17:10 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На юго-западе Нигера вооруженные боевики совершили нападение на деревню Дейкуку в регионе Тиллабери. В результате погибшими оказались как минимум 18 мирных жителей.

По информации местного портала Actu Niger, еще четыре человека получили травмы. Отмечается, что нападение произошло в утренние часы накануне, 28 июля. Боевики были на мотоциклах.

Издание подчеркивает, что злоумышленники, предположительно, представляли группировку “Исламское государство в Великой Сахаре” (запрещенная в России террористическая организация). Нападавшие убивали мирных жителей, когда те трудились в поле.

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