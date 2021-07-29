Полиция приступила к проверке после массовой драки в центре Симферополя

В центре Симферополя произошла массовая драка. По факту случившегося полиция проводит проверку. Данная информация поступила от пресс-службы регионального МВД.
Некоторое время назад в социальных сетях разместили видео, на котором видно, как сотрудники полиции разнимают участников конфликта. Когда конфликтующие стороны стали расходиться, мужчина нанес удар в лицо другому. Тот в свою очередь потерял сознание.
Отмечается, что потасовка возникла будто бы между гостями из Чечни и российской столицы. Стражи порядка задержали одного человека. Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося.
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