Полиция приступила к проверке после массовой драки в центре Симферополя

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 июля 2021, 15:21 Источник: РИА Новости

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В центре Симферополя произошла массовая драка. По факту случившегося полиция проводит проверку. Данная информация поступила от пресс-службы регионального МВД.

Некоторое время назад в социальных сетях разместили видео, на котором видно, как сотрудники полиции разнимают участников конфликта. Когда конфликтующие стороны стали расходиться, мужчина нанес удар в лицо другому. Тот в свою очередь потерял сознание.

Отмечается, что потасовка возникла будто бы между гостями из Чечни и российской столицы. Стражи порядка задержали одного человека. Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося.

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