В Челябинске закладчица запрещенных веществ ходила «на работу» вместе с ребенком

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29 июля 2021, 07:56 Анна Семенова

Женщину скрутили у подъезда. фото: скриншот с видео камеры Интерсвязи

Полицейские задержали женщину на глазах у дочери

Жители Ленинского района стали свидетелями задержания. Камера домофона в одном из подъездов на улице Шота Руставели зафиксировала, как молодую женщину, вышедшую из машины вместе с дочкой, задерживают двое мужчин. Они скручивают ей руки, ребенок кричит и бросается к матери…

Криминал. Похищение средь бела дня. Такие мысли пришли в голову жильцам дома. Но все оказалось гораздо прозаичнее и печальнее. 23-летняя женщина зарабатывала на жизнь закладкой наркотиков. А свою дочь брала на дела с собой. Делая вид, что прогуливается с ребенком, мать оставляла свертки в нужных местах. А задержали ее оперативные сотрудники в штатском. Обо всем этом рассказали полицейские.

На допросе женщина сразу согласилась сотрудничать со следствием, показала все тайники. Пока она находится под домашним арестом, ее дочку отправили к родственникам.

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