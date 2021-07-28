Трое из четверых погибших при падении спортивного самолета на дом на Украине - граждане США
28 июля 2021, 21:09
Трое из четверых погибших при падении легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом на Украине - граждане США. Погиб также украинский летчик Игорь Табанюк.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах издание "Страна" пишет, что самолет чешского производства Advantic WT10 выполнял полёты с аэродрома в Коломые Ивано-Франковской области для иностранных туристов.
По информации Объединенной еврейской общины Украины, погибшие американцы были хасидами, которые прибыли отдыхать в этот район,- передает ТАСС.
В Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ранее в среду сообщили, что спортивный самолет упал на дом и загорелся, в результате погибли четыре человека.
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