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В тушении сильного лесного пожара в Анталье задействованы 15 вертолётов и 106 пожарных машин

, 15:44 Источник: РИА Новости

В тушении сильного лесного пожара в Анталье задействованы 15 вертолётов и 106 пожарных машин
pixabay.com

В районе Манавгата города Турции Анталья возник сильный лесной пожар. Сейчас с огнем борются 15 вертолетов.

По информации администрации провинции, спасатели пытаются взять под контроль серьезный пожар. Отмечается, что в борьбе с огнем задействованы в том числе 2 самолета, 106 пожарных машин и 6 бульдозеров.

Телеканал NTV показал видео, на котором виден черный дым недалеко от жилых домов. Возгорание произошло после обеда в двух точках лесного массива. При этом стремительному распространению огня способствовал сильный ветер. Из-за пожара пришлось эвакуировать 3 жилых квартала.

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