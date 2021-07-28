На Украине автобус с 56 паломниками столкнулся с грузовым фургоном

На территории Ровенской области Украины произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса. В нем находились 56 паломников, которые возвращались из украинской столицы во Львов.
По информации пресс-службы областного управления Госслужбы по ЧС, ДТП случилось сегодня, в среду, на автодороге Киев-Чоп. Столкнулись автобус нерегулярных перевозок "Львов-Киев" и грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter.
На место аварии прибыли спасатели. Фургон был перевернут на бок. Пострадавшим оказался водитель Mercedes-Benz Sprinter. Паломники и водители автобуса травм не получили. В настоящее время правоохранители выясняют детали произошедшего.
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