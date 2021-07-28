Власти Китая сообщили об увеличении числа жертв наводнения в провинции Хэнань до 73

В провинции КНР Хэнань жертвами сильных дождей и наводнений стали 73 человека. По данным местных властей, свыше 13 млн граждан оказались в зоне бедствия.
Ранее поступала информация о 69 погибших. Предварительно сообщается, что 13,66 млн человек оказались в зоне бедствия в период с 16 июля по 28. До настоящего времени удалось эвакуировать более 1,47 млн граждан из районов, которые представляют опасность.
Отмечается, что сельхозугодья пострадали на площади 1,02 млн га. Кроме того, оказались разрушенными свыше 17000 построек. Что касается прямого экономического ущерба, то на сегодняшний день речь идет о 13,6 млрд долларов.
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