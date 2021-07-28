Аргументы Недели Происшествия 13+

Власти Китая сообщили об увеличении числа жертв наводнения в провинции Хэнань до 73

, 09:50 Источник: РИА Новости

Власти Китая сообщили об увеличении числа жертв наводнения в провинции Хэнань до 73
pixabay.com

В провинции КНР Хэнань жертвами сильных дождей и наводнений стали 73 человека. По данным местных властей, свыше 13 млн граждан оказались в зоне бедствия.

Ранее поступала информация о 69 погибших. Предварительно сообщается, что 13,66 млн человек оказались в зоне бедствия в период с 16 июля по 28. До настоящего времени удалось эвакуировать более 1,47 млн граждан из районов, которые представляют опасность.

Отмечается, что сельхозугодья пострадали на площади 1,02 млн га. Кроме того, оказались разрушенными свыше 17000 построек. Что касается прямого экономического ущерба, то на сегодняшний день речь идет о 13,6 млрд долларов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

В Минобороны Армении заявили о гибели трех военных в результате столкновений с Азербайджаном

В Минобороны Армении заявили о гибели трех военных в результате столкновений с Азербайджаном

В Минобороны Армении заявили в среду, что трое армянских военнослужащих погибли в результате боевых столкновений с азербайджанскими военными. Ранее сообщалось о боях на границе с Азербайджаном.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью