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Минздрав сообщил об увеличении числа погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом

, 09:36 Источник: РИА Новости

Минздрав сообщил об увеличении числа погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом
pixabay.com

В дорожной аварии, произошедшей на трассе “Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград” в Саратовской области, погибли два человека. По информации пресс-службы регионального Минздрава, врачи боролись за жизнь пострадавшей, но она, к сожалению, умерла.

ДТП произошло в дневные часы накануне, 27 июля, на 367-м км дороги. Его участниками стали 4 машины. Речь идет о ВАЗ-2110, ВАЗ-2105, ВАЗ-2114 и Opel. Все эти автомобили сгорели.

Ранее управление ГИБДД по области сообщало об одном погибшем. В лечебное учреждение пришлось доставить 5 человек, включая ребенка. Скончавшаяся ночью женщина получила множественные переломы и ожоги 90% тела.

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