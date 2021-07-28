В подмосковном Воскресенске ранее судимый мужчина обстрелял окна квартир

В Воскресенске столичного региона мужчина обстрелял окна и входную дверь квартиры местной жительницы. Жилище находится в доме на улице Белинского.
Пострадавшая подала заявление в дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск. Никто в ходе этого инцидента не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Речь идет о местном жителе в возрасте 51 года, который ранее был судим. Выяснилось, что он обстрелял окна еще одной квартиры по той же улице. Задержанный рассказал, что тем самым хотел напугать своих знакомых, будто бы угрожавших ему расправой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.