В подмосковном Воскресенске ранее судимый мужчина обстрелял окна квартир

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 июля 2021, 09:19 Источник: mvdmedia.ru

pixabay.com

В Воскресенске столичного региона мужчина обстрелял окна и входную дверь квартиры местной жительницы. Жилище находится в доме на улице Белинского.

Пострадавшая подала заявление в дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск. Никто в ходе этого инцидента не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Речь идет о местном жителе в возрасте 51 года, который ранее был судим. Выяснилось, что он обстрелял окна еще одной квартиры по той же улице. Задержанный рассказал, что тем самым хотел напугать своих знакомых, будто бы угрожавших ему расправой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости